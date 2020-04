In het voorjaar van 1945: Hotel De Wijnberg werd Windsor Hotel, Onder de Linden werd Club’61

Sneek-De virtuele tentoonstelling in het Fries Scheepvaart Museum zetten we vandaar voort met foto’s van Canadese militairen van het Perth Regiment.

Jack Woodward maakte deel uit van dat Perth Regiment. Toen hij in 1983, samen met zijn vrouw een bezoek aan Sneek bracht, werd hij geïnterviewd door het Sneeker Nieuwsblad. Bij die gelegenheid vertelde hij dat zijn regiment in juni 1945 in Sneek arriveerde. Zijn regiment, stond onder leiding van Kolonel Maurice Andrews dso en bestond uit drie- tot vierhonderd man, die ondergebracht werden bij particulieren. Ze aten echter gezamenlijk bij Hotel De Wijnberg, dat door de Canadezen werd omgedoopt tot Windsor Hotel

De Wijnberg was ook de plaats waar de hogere officieren bijeen kwamen, de sergeant-majoors – onder wie Woodward – troffen elkaar bij Onder de Linden dat de naam Club’61 kreeg.

Op de eerste twee foto’s het Windsor Hotel. De namen van de mannen die ervoor zitten en staan, zijn niet bekend.

De tweede foto is gemaakt bij de ingang van Club’61. V.l.n.r. Sergeant J.M. Lockington, Sergeant Major L.W. (Jack) Woodward, R.S.M. Curtis en Sergeant J.B. Plouffe.

Door de coronamaatregelen gaat onze tentoonstelling met bevrijdingsfoto’s van Sneek, niet door. Een aantal mensen hebben echter gereageerd op onze oproep om onbekende foto’s in te sturen, en die willen we toch graag laten zien. Daarom publiceren wij deze foto’s de komende tijd, samen met foto’s uit onze eigen collectie. Dit doen we in samenwerking met de Facebookpagina Sneek Su Het Ut Weest! van Peter van Egmond en die van GrootSneek. Ook daar kunt u deze berichten lezen.