Graphic Packaging schenkt 4600 euro aan de voedselbank Sneek-Wymbritseradiel

Sneek- Donderdagmiddag, 23 april, mochten Fenna de Haan, Piet Haaksma en Tom Metz op de voedselbank mevrouw Marlies Adema, HR manager van Graphic Packaging uit Sneek verwelkomen.

Graphic Packaging, voorheen bekend als Europa Carton, is nu een wereldwijd bedrijf met 100 vestigingen wereldwijd, waarvan twee in Nederland.

Wereldwijd heeft men 500.000 dollar beschikbaar gesteld voor alle voedselbanken waar men is gevestigd. De voedselbank Sneek-Wymbritseradiel moch vanmiddag een geweldig bedrag van 5000 dollar, 4600 euro in ontvangst nemen. Een fantastisch bedrag, waar de voedselbank natuurlijk heel blij mee is!