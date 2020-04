Ook Heamiel gaat dit jaar niet door

Bolsward-Vanwege de gisteravond afgekondigde maatregel dat evenementen verboden worden tot 1 september, gaat ook Heamiel dit jaar helaas niet door, laat het heamiel comité in een brief aan ‘alle heamielers’ weten.

“Vanaf eind februari heeft het coronavirus zijn intrede in Nederland gedaan. Sindsdien staat het dagelijks leven op z’n kop. Velen van jullie, maar ook wij, zaten sindsdien in spanning over onder meer wat dit gaat betekenen voor ons prachtige festival. We hebben de laatste weken veel overleg gehad met elkaar en de overheidsinstellingen. De gezondheid en veiligheid van bezoekers, de acts, vrijwilligers, leveranciers en alle andere vele betrokkenen gaat boven alles en heeft -altijd- onze hoogste prioriteit. Daarom is besloten om Heamiel 2020 niet uit te stellen en het dit jaar niet door te laten gaan.

We vragen begrip voor de situatie en willen iedereen op het hart drukken het advies van het RIVM op te volgen. We zijn ondertussen achter de schermen druk bezig om alles goed af te sluiten voor dit jaar. Gekochte entree tickets blijven geldig voor Heamiel 2021. Hierover zullen we later deze week persoonlijk communiceren naar de personen die al een kaartje hebben gekocht.

In 2021 zijn we terug. We stappen met het thema in “De Tiidmachine” en zien elkaar volgend jaar! Markeer dus 23 tot en met 26 juni alvast in je agenda. Laten we dan met zijn allen de mooiste Heamiel editie ooit neerzetten.

Aan alle getroffenen, mensen in de vitale beroepen, sponsoren, leveranciers, alle collega festival- en evenementenorganisaties: wij denken aan jullie in deze tijd en wensen jullie veel wijsheid en sterkte”, aldus Erik, Froukje, Kathinka, Diana, Alexis, Mireille, Sjors, Gritta, Paula, Vincent, Edwin en Jerrel.

Foto Martina Ketelaar