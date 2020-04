GGD: Eén nieuw coronasterfgeval, negen nieuwe positieve tests

Sneek-Er is de afgelopen 24 uur in Fryslân één coronastergeval gemeld. Dat meldt GGD Fryslân. Het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus staat daarmee op 52. Er zijn negen nieuwe positieve tests bij gekomen. In totaal is het virus nu vastgesteld bij 466 mensen. Er zijn volgens GGD Fryslân drie redenen waarom het coronavirus Fryslân tot nu toe minder treft:

De timing van de voorjaarsvakantie. Allereerst speelt de afgelopen voorjaarsvakantie een belangrijke rol. Deze vond in regio Noord één week eerder plaats dan in midden en Zuid-Nederland. Op het moment dat mensen uit Groningen, Fryslân en Drenthe in Italië en Oostenrijk op vakantie gingen, was het coronavirus (COVID-19) daar minder wijdverspreid en kwamen er relatief weinig mensen met het virus terug. Een week later, toen het midden en zuiden van Nederland op wintersport ging naar dezelfde gebieden, had het virus in Italië en Oostenrijk inmiddels flink om zich heen gegrepen. Daardoor kwamen meer mensen uit Midden- en Zuid-Nederland met het virus onder de leden terug naar huis. Minder grote en langdurige feesten, dus minder intensief contact. Ook carnaval gaf het virus, vooral in Noord-Brabant, de kans om om zich heen te grijpen. Het Noorden is geen carnavalsregio en er waren ook weinig andere grootschalige gelegenheden in Fryslân met intensief contact. Kortom: het virus kreeg in het Noorden daardoor minder kans om zich te verspreiden. Alle Friezen oproepen om zich ondanks alles aan de maatregelen te houden. Ondanks onze relatief goede positie in de coronacrisis houdt onze provincie zich aan de landelijke maatregelen. GGD Fryslân en Veiligheidsregio Fryslân roepen alle inwoners en ondernemers op om dit vol te blijven houden. Zoals afstand bewaren tot anderen, zoveel mogelijk thuis werken én leven. Er wordt al een aantal weken een groot beroep gedaan op de loyaliteit van de Friezen met kwetsbare mensen én de zwaar getroffen regio’s. Daar geeft iedereen goed gehoor aan. Daarnaast krijgen wij, net als de andere GGD’en in Nederland, ook de ruimte om meer mensen, vooral zorgmedewerkers, te testen en zo verdere verspreiding te voorkomen.