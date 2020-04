De Tuut-Tompouce: Oranjegevoel in je woonkamer

Sneek – De dag van onze nationale trots: K(w)oningsdag! Dit jaar helaas geen rommelmarkten of oranje feestgeruis in de straten van Sneek, maar voor de verandering een keertje thuis. Om toch het Oranjegevoel in je woonkamer te halen, hebben Luuk Adema en Vera de Lange een smaakvolle oplossing bedacht: De Tuut-Tompouce.



Deze smaakvolle oplossing, oftewel de Tuut-Tompouce bedraagt €2,- per stuk en zijn eenvoudig via de website www.detuutvansneek.nl te bestellen. Op maandag 27 april kun je tussen 8:00 uur en 12:00 uur de tompoucen afhalen bij de Tuut van Sneek of deze voor €2,00 laten bezorgen binnen een straal van 10 kilometer vanaf Sneek.

*Gesponsord bericht*