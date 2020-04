Sneek-Komende dagen verlopen zonovergoten, droog en met een temperatuur die er wezen mag. Pas in het weekend meer bewolking, daling van temperatuur en stijgen de neerslagkansen.

Vandaag dus een zonovergoten dag, wel staat er af en toe een stevige oostenwind, 3 tot 5 bft. De temperatuur komt in de stad op een 17 graden uit.

Komende nacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar een 7 graden.

Dinsdag en woensdag weinig verandering in het weerbeeld, zon, droog en een oostelijke wind. De temperatuur morgen 19 graden, woensdag 20 graden.

De droogte houdt dus nog wel even aan, pas in het weekend zien we de neerslagkans stijgen. In Sneek is deze maand amper 0.2mm aan neerslag gevallen, wat dat betreft smacht de natuur naar een verfrissende bui.

Dirk van der Meer