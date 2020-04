Sneek- De piketpaaltjes op het Lampe kwartier staan inmiddels in de grond waar ooit de fabriek van Lampe stond. De eerste woningen zijn al verkocht of er is optie op genomen.

Voor meer informatie kijk op het grote bord dat vandaag is geplaatst.

De acht stoere stadswoningen zijn ontworpen door Kat Koree Architecten uit Sneek.

Foto’s: Henk van der Veer