Kansen in de Corona CRISIS

Ingezonden – Wereldwijd heeft het inmiddels bekende virus COVID-19 de wereld in zijn greep. Uitgeroepen tot een pandemie, hebben veel landen maatregelen getroffen die de maatschappij ernstig ontregeld hebben. Lockdown en quarantaine zijn maatregelen die we in Nederland in ieder geval al 75 jaar niet gekend hebben.

Na 11 jaar stijgende markten kwam daar abrupt een harde klap. Aandelenbeurzen onderuit, olieprijs gekelderd, zelfs de rentes op financiering beginnen te stijgen door alle onzekerheid. Complete bedrijfstakken liggen stil. Horeca, contactberoepen, evenementen, reisbranche, € 0,- omzet…

Winston Churchill, de Britse premier tijdens de Tweede Wereldoorlog, schijnt de volgende uitspraak te hebben gedaan: “Never let a good crisis go to waste.” Hierbij wordt het gegeven van een crisis geaccepteerd en tegelijkertijd onderkent dat dit ook hét aangewezen moment is om keuzes te maken.

Wat is de invloed op menselijk gedrag?

Persoonlijk hou ik graag de vinger aan de pols wat betreft macro-economisch nieuws. In de huidige wereldeconomie is alles verbonden. Toen de eerste geluiden uit China kwamen van een besmettelijk virus, en de impact die het in korte tijd lokaal had, greep dat mijn aandacht.

Niet dat ik kon voorzien of en wanneer het in Nederland zou komen, maar de mogelijkheid was reëel. Door de communicatie uit nationale media en het referentiekader van “de gemiddelde Nederlander” in acht te nemen, was het interessant om te zien hoe het sentiment in 5 dagen veranderde van “het is maar een griepje” tot “je moet je winkel per direct sluiten”.

Angst en onzekerheid nemen hun intrede en dat heeft direct invloed op menselijk gedrag. Voor dit artikel beperk ik het tot koopgedrag. Het consumentenvertrouwen neemt af door de angst voor verlies van inkomen en onzekerheid over de lengte van overheidsmaatregelen.

De harde feiten

Betrouwbare informatievoorziening is een barrière bij het maken van keuzes. Van alle kanten hoor je verhalen, maar wat kun je geloven? Chinese cijfers worden gemanipuleerd, Iran houdt de administratie niet bij, in Nederland wordt gewoon niet getest, de VS hield lange tijd vol dat het een hoax was.

Terwijl ik dit schrijf zijn de meest actuele patiënten cijfers betreffende COVID- 19 coronavirus, van Nederland en wereldwijd, opgenomen in onderstaande grafieken.

Klappen of kansen?

Onze huidige economie bestaat simpelweg uit 2 dingen: transacties en koopkracht. Prijzen komen grofweg tot stand door vraag en aanbod. Zolang er vraag is, zal er aanbod zijn. En zolang mensen koopkracht hebben, zullen ze transacties doen.

Het is overduidelijk waar de grootste klappen vallen, en wie de eerste verliezers zijn. Denk aan de eerder genoemde contactberoepen, horeca, evenementen etc. De eerste verliezers zijn de tijdelijke krachten. Maar vanaf daar, wordt het lastiger. Want al die mensen en ondernemingen zijn onderdeel van dezelfde economie. Dus de invloed werkt door tot alle lagen.

Het is hoog tijd voor een positieve draai aan het hoofdzakelijk donkere onderwerp. Want er zijn wel degelijk kansen. En nu we de eerste weken achter de rug hebben, is het geen pure speculatie meer. Ik presenteer je de 100 snelst groeiende en dalende categorieën (Amerikaanse) bedrijven van afgelopen maand maart 2020 ten opzichte van maart 2019.

De oorzaken en gevolgen vat ik voor je samen:

Angst voor ziek worden

Een grote run op gezondheid gerelateerde producten. Denk aan hygiëne, bescherming en medicijnen.

Angst voor inkomensverlies

Grote aankopen worden uitgesteld. Denk aan het kopen van huizen, auto’s, witgoed of meubilair.

Restaurants gesloten

Iedereen moet thuis eten. Hamstergedrag van huishoudelijke artikelen en (houdbare) levensmiddelen. Naar mate de lockdown doorzet, ook meer luxeproducten om het “uit eten” te vervangen.

Sportscholen gesloten

Veel sporters willen door blijven sporten ondanks dat sportscholen gesloten zijn. Gewichten, fitness apparaten deden het goed.

Reizen en evenementen verboden

Specifieke kleding zoals voor bruiloften, reizen of teamsporten wordt minder gekocht. Koffers en koelboxen is momenteel minder vraag naar.

Thuiswerken aangemoedigd

Meer artikelen voor thuiswerken, monitoren, laptops, headsets, bureaus etc. Minder vraag naar brandstof en transport gerelateerde producten en bedrijven. Pakketdiensten draaien daarentegen overuren om alle bestellingen van webwinkels te bezorgen.

Bijkomend (onvoorzien) gevolg van thuiswerken was dat mensen meer tijd hebben. Bouwmarkten en woningverbetering zaken draaien top omzetten. De gemeentelijke vuilstort kampte hierdoor met lange rijen.

Verzorging en entertainment niet beschikbaar

Bioscopen, clubs, barren, sportuitzendingen, concerten, massagesalons, nagelstudio’s, kappers etc. zijn allemaal gesloten. Daardoor is er meer vraag naar spelcomputers, televisies, streamingdiensten en thuisverzorgingsproducten zoals cosmetica en tondeuses.

Zelfvoorziening

Geen situatie is zo erg, dat het niet erger kan. Dat mensen zich ook daarop voorbereiden bleek al uit hamstergedrag van boodschappen. Maar ook zaken als generatoren, koelkasten, batterijen, wapens en kluizen zitten in de lift.

Adapt or die

Aanpassen of doodgaan is, grof gezegd, de uitdaging die de mensheid sinds het begin der tijden heeft moeten overkomen. In de moderne tijd, laat ik het aan jou of je dat letterlijk of figuurlijk interpreteert. Feit blijft, dat je constant moet zorgen dat datgene wat jij aanbiedt, waarde levert aan diegene die er behoefte aan heeft. Alleen zo, houden we samen de economie draaiend.

Het internet speelt een enorme rol in het verbinden van mensen tijdens deze lockdown. Het belang van het hebben van een webshop of website die goed gevonden wordt wanneer er gezocht wordt naar de diensten of producten die jij aanbiedt is pijnlijk duidelijk geworden voor veel ondernemers.

Bron: Zino Ostendorf Time2Choose