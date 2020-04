INGEZONDEN-Samen sterk voor duurzame energie

Sneek-Overal kom je ze tegen: borden met de oproep om samen op te trekken in de strijd tegen corona. “Samen sterk tegen corona” is maar één voorbeeld. Terecht en waardevol die oproepen, maar belangrijker is dat we er gehoor aan geven: dat we het samen doen. Dat samen doen geldt niet alleen tussen mensen, maar ook tussen overheden en burgers. Natuurlijk is er debat en kritiek over wat de overheid doet, maar dat onderhuidse en soms bovenhuidse wantrouwen tussen overheid en burger is even weg als het om de coronacrisis gaat.

Als wij één wens hebben voor het post-corona tijdsperk, dan is dat we er in slagen die saamhorigheid – in woord en praktijk – in stand te houden. En ook dat het wantrouwen tussen overheden en burgers niet opnieuw in volle omvang de kop opsteekt. En dit niet alleen in relatie tot de gezondheidszorg, maar ook in relatie tot andere onderwerpen, zoals het klimaat- en energiebeleid. Dat we ook op die gebieden het samen gaan doen, burgers onderling, maar ook overheden en burgers.

Er is op dit moment in Fryslân één initiatief dat de weg wijst hoe we het ook in de toekomst samen kunnen gaan doen als het gaat om de energietransitie, de overgang naar duurzame energie. Dat initiatief heeft tot op heden niet de aandacht getrokken die het verdient. Begrijpelijk in deze tijd, maar toch jammer, juist omdat we meer van dit soort initiatieven nodig hebben als we de energietransitie samen willen doen, burgers onderling en overheden en burgers.

Het gaat om een project van de gemeente Súdwest Fryslân dat aan de inwoners van die gemeente de gelegenheid geeft mee te denken over de vraag hoe Súdwest Fryslân kan bijdragen aan het overschakelen op duurzame energie. En dan niet als reactie op een door de gemeente uitgewerkt beleidsplan waar burgers nog wat over mogen zeggen, maar vanuit een volstrekt open agenda en vraagstelling. Echt meedenken vanaf het begin en dus niet inspraak achteraf als de echte beslissingen al genomen zijn.

Begin maart heeft een groep geïnteresseerde inwoners nagedacht over de vraag hoe de gemeente zou kunnen bijdragen aan de energietransitie. De uitkomsten van die open brainstorm zijn daarna vertaald in een zestal mogelijke scenario’s en op dit moment kunnen alle inwoners van de gemeente op een speciale website aangeven wat ze van die scenario’s vinden. Wie moet het voortouw nemen: de gemeente, de inwoners of het bedrijfsleven? Wat kunnen we gaan doen: grootschalig of kleinschalig, werken aan opslag, energieproducent worden? Alle vrijheid om daar wat van te vinden en alle ruimte om die mening te onderbouwen.

Het is niet meer dan die ene vogel in de hand, maar landelijk is er voor dit project voldoende interesse om te verwachten dat er meer vogels zullen gaan vliegen. En het project is uniek omdat hier een overheid op geen enkele manier de eigen verantwoordelijkheid afschuift, maar wel burgers alle gelegenheid geeft om mee te denken en input te leveren om het probleem – in dit geval de energietransitie – samen aan te pakken. “Samen sterk voor duurzame energie”.

Voor de rest van de provincie is het misschien jammer, maar alleen inwoners van Súdwest Fryslân mogen meedoen, maar laten die dat dan ook allemaal doen: https://sudwestfryslan.nl/nieuws/de-toekomst-van-energie-in-sudwest-fryslan/

Hou Friesland Mooi, Albert Koers en Annemieke Reitsma