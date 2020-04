Leeuwarden-Heb jij een goed idee om de leefbaarheid in jouw dorp, stad of eiland te verbeteren? Met ingang van vandaag kun je weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Dien je aanvraag in voor 14 mei.

Meer informatie: www.fryslan.frl/imfaanvragen