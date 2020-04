Drukte en droogte in de bossen: “Ik denk dat we een lastig jaar tegemoet gaan”

Sneek- Veel mensen gebruiken de natuur als een ‘buitensportschool’ in deze coronatijd. Of om gewoon te genieten met dit mooie weer. Vooral bossen hebben te maken met volop drukte. Maar ook met extreme droogte. Al sinds half maart heeft het nauwelijks geregend. Henk Jan van der Veen is boswachter bij Staatsbosbeheer en maakt zich grote zorgen. “Ik denk dat we een lastig jaar tegemoet gaan.”

Al sinds 15 maart heeft het bijna niet meer geregend. Dat zorgt voor extreme droogte in bossen en natuurgebieden. Volgens boswachter Henk Jan van der Veen is zo’n lange droogteperiode in de lente uniek. “Die omslag vanaf 15 maart is ongekend. Bovendien hebben we al volop zonuren gemaakt. Van 21 maart tot 21 april hebben we qua zonuren bijna een record.”

Droogtemarathon

Zo’n lente is voor mensen heerlijk, maar voor de natuur een stuk minder gunstig. “De natuur heeft twee jaar lang op droogte moeten teren. Vorig jaar kreeg de natuur ook een behoorlijke dreun door de droogte. Dan is het alsof je een marathon moet lopen voor de tweede keer. De droogte gaat gewoon door, daar waar hij twee jaar geleden is begonnen.”

En dus maakt de boswachter zich grote zorgen over de flora en de fauna. “Ook de komende twee weken blijft het droog. Tot half mei zit er geen druppel regen in de lucht. Op sommige plekken is de grond in de bovenlaag keihard. Als je als weidevogel eten moet vinden, is dat bijna niet te doen. Ik heb er een hard hoofd in dat het weer helemaal hersteld.”

Brandgevaar

Bovendien brengt de droogte ook het gevaar op bosbranden en heidebranden met zich mee. Van der Veen: “In dit soort situaties moet je altijd extra alert zijn. Er ligt dood hout in de bossen, waardoor het nog gevaarlijker wordt. Zeker op de hogere zandgrond in Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân geldt brandgevaar. Vergeet de Waddeneilanden niet, dat zijn extra droogtegevoelige gebieden.”

Om brand te voorkomen, heeft de boswachter drie tips. “Let op sigarettenpeuken, gooi ze niet achteloos weg. Ga niet barbecueën in het bos en maak zeker geen open vuur in de natuur.”