Zes omgekomen militairen van de Queens Own Rifles

Sneek-Nadat Sneek was bevrijd ging het Canadese Regiment van de Queens Own Rifles door naar de Afsluitdijk, waar Duitse troepen een barricade hadden opgeworpen om de oversteek door de Canadezen te verhinderen en om te proberen een corridor te maken waardoor Duitse militairen vanuit Noord-Holland konden ontsnappen naar Friesland. De kans was groot dat ze dan onder andere in Sneek terecht zouden komen. Het lukte de Canadezen de Duitsers daar te verslaan, waardoor Snek gespaard bleef van gevechtshandeling. Helaas vielen daarbij zes slachtoffers.

Alexander Cockburn, Walter Leslie Jackson. Gordon William Ouderkirk, Harry Horace Pennell, Frederik Richard Shepherd en Walter Samuel White en kwamen om in de Slag bij Wons. De omgekomen militairen werden eerst tijdelijk ter aarde besteld op de Algemene Begraafplaats van Sneek. De eerste foto toont hun graven, met kransen.

Op 25 maart 1946 zijn ze herbegraven op het Canadese ereveld in Holten. Het Informatiepunt Canadese Begraafplaats Holten stelde foto’s ter beschikking van de gesneuvelde Canadese militairen en hun grafstenen. Wij zijn hier erg erkentelijk voor en hebben deze foto’s opgenomen in onze virtuele tentoonstelling. Die foto’s hebben we hier ook opgenomen, in de volgorde waarin ze hierboven zijn genoemd.

Orville M. Cook uit Canada was betrokken bij de Slag bij Wons en stuurde zijn verhaal en het verlies van zijn kameraden naar het Sneeker Nieuwsblad, dat het publiceerde op 12 april 2007.

“Het was 16 april, drie weken voor het einde van de oorlog. We moesten met drie brengun carriers naar de Afsluitdijk, waar de Duitsers een barricade opgeworpen hadden. Tot onze verrassing waren er al drie Canadese tanks. We vroegen ons af wat er aan de hand was. De officier vertelde ons dat ze niet verder wilden omdat er mijnen lagen. De reden om te schieten waren de Duitsers die de dijk over gingen om een corridor te maken voor de terugtocht van de Duitse soldaten. Ze moesten gestopt worden of er zou later gevochten worden, al was er nauwelijks dekking.

Er werd contact gezocht met de ondergrondse van Wons om aan de weet te komen of er antitankwapens waren. Het antwoord was dat ze die niet gezien hadden, maar achter de wegversperring op de dijk waren die er wel. Het was een moeilijke beslissing, we waren goed bewapend.

Ik zat eerst rechts, maar kwam later in het linker compartiment van onze brengun carrier. Dat was mijn geluk. Bij de strijd met de Duitsers die volgde, was ik de enige die niet geraakt werd. Ze lieten ons ver komen en schoten drie keer raak. Er kwam rook uit het rechter compartiment van mijn carrier. Ik sprong eruit en ben naar de andere kant gerend om de sergeant eruit te halen en hoe ik dat voor elkaar kreeg, weet ik niet meer. Ik legde hem op de weg. De bestuurder was de volgende die ik eruit haalde en op de weg neerlegde. Ik heb ze beiden morfine toegediend en gaf ze een sigaret.

De sergeant zei: ga terug en vertel de A-compagnie waar het vuur is en ‘make sure they get those jerry (Duitse) bastards for this one’. De soldaten in de voorste carrier waren op slag dood. Toen ik terugging was daar Charlie Martin, verkenner van de A-compagnie. Ik vertelde hem wat er aan de hand was en gaf de positie door van de antitankwapens. Ook de officier deed ik mijn verhaal en hij voegde meteen de daad bij het woord met tankvuur.

Pas later realiseerde ik me goed hoe verschrikkelijk wij geraakt waren. Later ontdekten wij dat de Duitsers een ‘ack gun’ hadden op de barricade, waardoor ze ons konden verrassen. De volgende dag werden de vijf slachtoffers, die naast de weg lagen, en waar mensen uit de buurt bloemen bij neergelegd hadden, tijdelijk begraven op de Algemene Begraafplaats in Sneek. Het zesde slachtoffer was een van de gewonden”.

Voor deze militairen is in de oostgevel van de Martinikerk, aan de Grote Kerkstraat en gedenksteen ingemetseld. Tegelijk met de kranslegging op 4 mei, bij het oorlogsmonument in de tuin van de Martinikerk, wordt bij deze steen eveneens een krans gelegd.

Door de coronamaatregelen gaat onze tentoonstelling met bevrijdingsfoto’s van Sneek, niet door. Een aantal mensen hebben echter gereageerd op onze oproep om onbekende foto’s in te sturen, en die willen we toch graag laten zien. Daarom publiceren wij deze foto’s de komende tijd, samen met foto’s uit onze eigen collectie. Dit doen we in samenwerking met de Facebookpagina Sneek Su Het Ut Weest! van Peter van Egmond en die van GrootSneek. Ook daar kunt u deze berichten lezen.