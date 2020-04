Stichting ‘Let’s Do It’ voor kinderen van Chris de Wagt

Sneek-Het is bedoeld om geld in te zamelen voor de studie van de kinderen van Chris de Wagt: de stichting ‘Let’s Do It’. Sandor van der Heide en Kerst Hofman, beide oud-voetballers van Cambuur en ONS Sneek, zijn deze stichting begonnen. Op 19 januari overleed Chris de Wagt op 34-jarige leeftijd.

“Het is een stichting voor de kinderen. Het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk geld ophalen voor de kinderen. Uit naam van Chris”, vertelt Sandor van der Heide over hun initiatief. “Chris is er natuurlijk niet meer bij als de kinderen gaan studeren, maar het is onze bedoeling de kinderen toch te laten studeren dankzij Chris.”

Toen Chris op zijn ziektebed lag, heeft Sandor het Chris en zijn vrouw Mariëlle verteld. “We hebben het samen besproken en dat was voor ons allemaal best emotioneel. Maar ze vonden het ook een mooi initiatief. Toen hebben we gezegd: wij regelen alles, als je iets niet wilt, geef het maar aan”, aldus Van der Heide. Chris heeft toen zelf nog de naam van de stichting bedacht. “Let’s do it was zo’n beetje zijn lijfspreuk.”

Trotse vader en vrouw

Harm de Wagt is de vader van Chris. “Ja, dit is natuurlijk een geweldige actie”, zegt hij. “Je staat daar eigenlijk niet bij stil, maar als je zoiets ziet, dan word je daar wel emotioneel van. Dan zie je dat sport verbroedert.”

Mariëlle De Wagt-Riemersma is de vrouw van Chris. Ze was erbij, toen Sandor het aan hen vertelde. “Vaak kwam Sandor even langs met wat eten.” Vaak was dat vis, maar Chris was toen al wat minder. “Dat werd deze keer een milkshake. Toen vertelde Sandor wat hij wilde doen. Dat was voor ons beide heel mooi. Chris was toen al niet meer zo scherp. Dat was hij eerst altijd wel. Die dag ging het al wat minder. Maar het was supermooi. Sandor vertelt dat dan en dan zie je bij Chris de tranen. En dan houd je het zelf ook niet droog. Nee, dat was super. Echt heel mooi”, aldus Mariëlle.

