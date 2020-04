Sneek-Dirk van der Meer, Sneker Weerman, kreeg gister een vraagje: ‘Wanneer hebben we voor het laatst een flinke bui gehad?’

“Dat is al een mooi tijdje terug. Deze maand hebben we nog geen een halve millimeter kunnen noteren, 0.2mm, en kijken we naar de maand maart, dan was deze ook vrij droog, 29mm. Van 10 naar 11 maart was de laatste flinke bui, 11mm. Als ik zo naar de vooruitzichten kijk, dan komt pas vanaf 26 april weer bruikbare neerslag in de kaarten voor”, aldus

Dirk van der Meer