Oud-Sneker Tom Harkema schrijft ‘Het gezicht van het Sint Christophorileen tot Oldehove’

Sneek- In 1480 stichtte Gerrijt van Belcum uit Leeuwarden bij testament het Sint Christophorileen tot Oldehove, op dit moment een van de oudste studielenen in Friesland. Al eeuwenlang kunnen zijn afstammelingen onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage van het leen krijgen om hun studie deels te bekostigen. Ter gelegenheid van het 540-jarig bestaan van het Christophorileen is nu in opdracht van het stichtingsbestuur een boek verschenen: ‘Het gezicht van het Sint Christophorileen tot Oldehove’.

Nakomeling en oud-Sneker Tom Harkema portretteert in het boek twaalf afstammelingen die tussen 1960 en 2020 een ‘pensie’ ofwel een toelage kregen van het leen. De studierichting die zij kozen had en heeft een grote invloed op hun leven. Daarom vormen hun portretten een prachtig beeld van de huidige, individuele én maatschappelijke betekenis van het leen. Waarom kozen de ‘beneficianten’ voor hun studie en wat heeft dit betekend voor hun persoonlijke en werkzame leven? Als er al een rode draad te vinden is in de karakters of levens van deze twaalf mensen, dan zit die misschien in de ‘drive’ om een zinvol leven te willen leiden, van betekenis te willen zijn.

Natuurlijk ontbreekt ook een beknopt historisch overzicht niet en krijgen diverse min of meer bekende nakomelingen van Gerrijt Van Belcum aandacht. Achterin het boek is het testament van de stichter opgenomen. Het boek is verkrijgbaar bij Het Boekhuis in Bolsward.