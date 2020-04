Bar The Legend introduceert Overlevingspakket

Sneek- Ook de eigenaren van Bar The Legend komen met een creatief idee om de toko draaiende te houden: “Ook wij kunnen jullie hulp goed gebruiken in deze onzekere tijd, daarom hebben wij nu eigengemaakte overlevingspakketjes samen gesteld.

Het pakketje bevat:

– 1x Affligem Blond of Triple

– 1x Brand Lentebok

– 1x flesje Heineken, Hertog Jan of Amstel

– Zakje borrelnootjes

– Amstel Vaasje

– Shotje

– Droog worstje

– Eigen ontworpen woordzoeker

Met de woordzoeker maak je bovendien elke week kans op een leuke prijs.

Tevens stellen we bij de deur een schattingsvraag uit onze maandelijkse pubquiz waarmee je ook kans maakt op prijzen.

Kosten van dit pakket zijn €12,50.

De opbrengsten gaan geheel naar Pub de Boei en Bar The Legend.

Wij bezorgen het pakketje persoonlijk bij je.

Betalen kan geheel contactloos door middel van een Tikkie of met pin bij de deur.

Bestellen kan via een PB’tje op onze Facebook, die van Rinke De Jong of Amarins Hijlkema.

Op deze manier kan jij toch nog een beetje genieten van een klein stukje Legend of Pub bij jou op de bank.

Help jij ons een handje mee?”