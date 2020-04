Virtuele fototentoonstelling bevrijding van Sneek

Sneek-In onze virtuele tentoonstelling over de bevrijding van Sneek laten we u vandaag enkele van imponerende voertuigen van de Canadezen zijn. De eerste foto is ter beschikking gesteld door Nellerie Beverdam. Daar familie woonde tijdens de bevrijding in Sneek en maakte onder andere op de Leeuwarderweg een foto van deze tank van het Regiment de la Chaudière, waarop de commandant Lt.-Kol Tacherau staand poseert. Bij dezen danken wij Nellerie Beverdam voor het ter beschikking stellen van deze unieke foto.

Het regiment zou nog oprukken naar de Wellebrug, waar de NBS van Woudsend zo’n 900 Duitse militairen probeerde tegen te houden, die geprobeerd hadden via Lemmer te vluchten. Dat was niet gelukt, waardoor ze op weg gingen naar Sneek. Bij de Slag om de Wellebrug verloor Jacob Nagelhout uit Woudsend het leven. Dankzij het optreden van de Woudsender NBS-ers én het tijdig ingrijpen van het Regiment De la Chaudière, werd voorkomen dat in Sneek alsnog gevechtshandelingen plaatsvonden.

De tweede foto is ter beschikking gesteld door Jeroen van der Kallen uit Sneek, in samenwerking met Peter van Egmond van de Facebookpagina Sneek Su Het Ut Weest! Te zien is een indrukwekkende tank, aan het begin van de Kleine Kerkstraat. Rechts op de achtergrond de kapotgeschoten Waag. Ook Jeroen van der Kallen en Peter van Egmond zeggen wij hartelijk dank.

Op de bovenstaande foto staat een verzameling zware voertuigen met rupsbanden geparkeerd op het Martiniplein. Hoe die voortuigen daar zijn gekomen, wordt duidelijk uit het dagboek van To Hofstra en het laatste kiekje van deze serie.

To Hofstra woonde met haar ouders, broer en zuster aan Wijde Noorderhorne 15. Haar vader was veearts, haar moeder tandarts. De achterzijde van Wijde Noorderhorne 15 is gericht naar de Kerkgracht. Om te voorkomen dat de zware Canadese voertuigen die over de kerkgracht reden, de onderdoorgang onder het bolwerk, van een boerderij naar een poortje aan de Westersingel, kapot zouden rijden, had vader Hofstra een waarschuwingsbord gemaakt.

To maakte een tekeningetje van dit bord en schrijft in haar dagboek: “Vader maakt een bordje voor de tunnel op ’t bolwerk. Hier gaan ze nl over met zware pantserwagens.”

Door de coronamaatregelen gaat onze tentoonstelling met bevrijdingsfoto’s van Sneek, niet door. Een aantal mensen hebben echter gereageerd op onze oproep om onbekende foto’s in te sturen, en die willen we toch graag laten zien. Daarom publiceren wij deze foto’s de komende tijd, samen met foto’s uit onze eigen collectie. Dit doen we in samenwerking met de Facebookpagina Sneek Su Het Ut Weest! van Peter van Egmond en die van GrootSneek. Ook daar kunt u deze berichten lezen.