Zonnig en oostenwinden

Sneek-Het lijkt de laatste jaren een herhaling van zetten zo met de positie van hogedrukgebieden in maart/april. Alleen in 2018 waren ze er wat eerder, eind februari, en gaf toen nog winterweer tot in maart. Had dit in januari/februari zo geweest, dan had dit flink wat winterweer opgeleverd.

Als ik zo naar de vooruitzichten kijk, dan overheerst de oostenwind tot eind volgende week en geeft droog en zonnig weer in onze regio. Wel neemt de wind toe vanaf maandag en voelt het wat frisser aan.

Vandaag waait er nog een noordoostelijke wind, deze wordt matig vanmiddag. Met het zonnetje erbij wordt het een 16 graden in de stad, op en nabij het Sneekermeer wat frisser dankzij het nog vrij koude water.

Komende nacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar een 4 graden.

Morgen kan er wat meer bewolking voorkomen, maar het zonnetje is er zeer zeker bij. Het wordt wat warmer, de temperatuur komt in de stad bij een oostelijke wind op een 17 a 18 graden uit. Zondag zonnig, 18 graden, maandag bij een aantrekkende wind iets koeler, vooral voor het gevoel.

