Súdwest-Fryslân verzamelt informatie en materiaal voor ‘coronacollectie’

Sneek-Súdwest-Fryslân wil samen met andere gemeenten en instellingen in Nederland meebouwen aan een (digitaal) archief over de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen ervan voor het dagelijks leven in de gemeente. Om informatie en materiaal hierover veilig te stellen roept de gemeente de hulp in van haar inwoners.

“Vanzelfsprekend staat de zorg voor de gezondheid van iedereen voorop”, zegt wethouder Mirjam Bakker. “Alle maatregelen zijn er op gericht om de verspreiding van het virus te beheersen en zo veel mogelijk in te dammen. Het is heel verdrietig om te zien dat het virus veel slachtoffers eist, ook in ons land, en dat we kwetsbare mensen in onze samenleving isoleren, zoals bewoners van verzorgingshuizen.”

Tegelijkertijd zien we dat er geschiedenis wordt geschreven, zegt Bakker. “Koning Willem-Alexander zei het al eerder: veel mensen zullen zich deze uitzonderlijke periode nog lang herinneren. De sluiting van scholen, horeca, musea, theaters en bioscopen. De stille straten. Het thuiswerken en thuis les krijgen. Het niet doorgaan van sportwedstrijden, kerkdiensten en andere evenementen.”

Over de invloed van de maatregelen op het dagelijks leven wordt veel gecommuniceerd. Net zoals over de sociale initiatieven die ontstaan om elkaar te helpen. Niet alleen digitaal en via de sociale media. Er worden ook brieven en kaarten gestuurd, pamfletten opgehangen in winkels en foto’s en films gemaakt. Deze informatie is het bewaren waard en vormt straks de herinnering voor later en komende generaties.

Waar is de gemeente naar op zoek? De gemeente zoekt informatie en materiaal die iets zeggen over de invloed van het coronavirus op het (dagelijks) leven in de gemeente. Hierbij kan men denken aan:

Foto’s van het leven in dorpen in deze coronatijden: op straat, in eigen huis, tuin of op het balkon. Foto’s van de informatieborden, spreuken op straat, solidariteitsacties. De situatie bij de plaatselijke supermarkt, lege straten, of juist groepsvorming.

Flyers en posters, met mededelingen over coronamaatregelen e.d. (die kunnen uiteraard ook later worden opgestuurd, als ze niet meer nodig zijn).

Opgetekende ervaringen, briefjes, aantekeningen, dagboeken of memoires.

Kaartjes of tekeningen die ontvangen zijn als steunbetuiging.

Digitale berichten op Whatsapp of sociale media (moeilijk digitaal vast te leggen, maar we overleggen graag over mogelijkheden). Linkjes zijn welkom, printscreens ook.

Let op: het gaat vooral om plat (2D) en digitaal materiaal, niet om spullen (3D). Kopieën van foto’s of documenten hoeft u niet op te sturen, krantenknipsels evenmin.

Hoe kunt u aanleveren? Digitaal materiaal aanleveren kan via het contactformulier op de website van de gemeente. Daar vindt u ook verdere instructies. Heeft u iets dat interessant is, maar staat het hierboven niet genoemd? Of weet u niet precies hoe u iets moet aanleveren? Bel of mail dan met Jack de Vries, gemeentearchivaris, j.b.devries@sudwestfryslan.nl of 06-11777974.