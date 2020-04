Onbekende foto’s van Tiny van der Pol

Sneek-Op een van de “panelen” van onze virtuele tentoonstelling over de bevrijding van Sneek, ziet u foto’s die tot nu toe onbekend waren bij het grotere publiek. Ze zijn van Tiny van der Pol uit Heeg, die hiermee reageerde op onze oproep om onbekend materiaal ter beschikking te stellen. Wij hebben haar hiervoor natuurlijk al bedankt, maar bij dezen doen we dat graag nog een keer.

Gedurende de oorlog hield de familie Stienstra ook een dagboek bij. Vader Haye, die in 1941 een kruidenierswinkel was begonnen op de hoek van de Prins Hendrikkade en de Gedempte Pol, was met het dagboek gestart. Na zijn overlijden in 1942 namen zijn dochters Teatske en Hinke de winkel voor hun rekening en Teatske zette het dagboek van haar vader voort. Zij schrijft op 15 april 1945:

“De mensen waren niet meer te houden. Alles vloog naar de Oosterdijk waar inderdaad de eerste tanks over reden. En waar ze zo gauw vandaan kwamen weet ik niet, maar het was direct allemaal vlaggen en oranje. De mensen juichten en gooiden met bloemen.”

De prachtige scherpe foto’s van Tiny van der Pol, waarop de vreugde van de Snekers duidelijk tot uiting komt, tonen hiervan de beelden.

Door de coronamaatregelen gaat onze tentoonstelling met bevrijdingsfoto’s van Sneek, niet door. Een aantal mensen hebben echter gereageerd op onze oproep om onbekende foto’s in te sturen, en die willen we toch graag laten zien. Daarom publiceren wij deze foto’s de komende tijd, samen met foto’s uit onze eigen collectie. Dit doen we in samenwerking met de Facebookpagina Sneek Su Het Ut Weest! van Peter van Egmond en die van GrootSneek. Ook daar kunt u deze berichten lezen.