Koningsdag 2020 gaat ondanks corona toch door voor de jongeren van de RK Kerk Sneek

Sneek-Al vele jaren staan de jongeren op de stoep voor de Sint Martinuskerk te Sneek koffie en thee te verkopen. Ook in de kerk staan duizenden boeken en andere prularia te koop. Zo’n 50 jongeren werken hieraan mee. Het was dan ook erg sneu voor de jeugd dat Koningsdag dit jaar vanwege de Corona in het water dreigde te vallen maar ze hebben een creatieve oplossing bedacht.

Ze gaan vanaf heden vouchers verkopen voor 2,50 euro per stuk. Tegen inlevering van deze voucher ontvangt men een gratis kop koffie of thee met wat lekkers op een nader te bepalen datum. Dan wordt er alsnog een uitgestelde Koningsdag gevierd in en om de Sint Martinuskerk van Sneek. De bedoeling is natuurlijk dat de jongeren zoveel mogelijk vouchers verkopen. Ze hebben daarvoor de tijd tot Koningsdag 27 april 18:00 uur. De top 3 verkopers mogen bij de pastoor dineren in de pastorie.

De opbrengst van de verkochte vouchers komt geheel ten goede aan de jongerenactiviteiten van de Sint Martinuskerk.