Vijfentwintig dansscholen uit Noord-Nederland slaan de handen ineen

Sneek-Het coronavirus en maatregelen ter bestrijding daarvan houden onze maatschappij in de greep. Het is duidelijk dat de directe en indirecte gevolgen van de maatregelen ook voor cultuurmakers en -instellingen ingrijpend zijn. Voorstellingen zijn afgelast, lessen kunnen niet doorgaan en iedereen maakt zich zorgen om hun financiële situatie. Iedereen is op dit moment aan het onderzoeken wat de gevolgen zijn van de overheidsmaatregelen om het virus zoveel mogelijk in te dammen.

Echter zorgt deze crisis ook voor nieuwe kansen en bijzondere ontwikkelingen. Alle dansscholen in Nederland lopen tegen dezelfde problemen aan. De coronacrisis vraagt creativiteit van allen en hier willen de dansscholen heel graag een steentje aan bijdragen. In de afgelopen weken hebben dansscholen uit heel Noord-Nederland elkaar opgezocht om te werken naar een gezamenlijke aanpak van de problemen.

“Wij kunnen ons werk niet alleen doen. Daarom hebben we als 25 dansscholen uit Noord-Nederland besloten om nauw samen te werken” aldus de gezamenlijke organisaties.

Hieruit is het collectief Dansscholen Noord-Nederland ontstaan. In deze samenwerking kunnen de dansscholen elkaar op de hoogte houden van alle ontwikkelingen, overleggen, vergelijken en uiteindelijk gezamenlijke beslissingen nemen. Deze afspraken zijn inmiddels al gemaakt:

De dansscholen steunen elkaar niet alleen in deze tijd maar ook in de toekomst.

Als collectief willen ze zich inzetten om de leden zoveel mogelijk te stimuleren in het laten doorlopen van de contributie. Iedereen zal dit echter doen in haar eigen vorm.

Iedereen in het collectief zal compensaties aanbieden aan haar leden, bijvoorbeeld online lessen. Online lessen zullen verborgen zijn en exclusief voor leden te volgen zijn. Hiermee hopen de dansscholen exclusiviteit te blijven aanbieden en niet de markt te overspoelen met gratis danslessen.

Gezamenlijk is besloten om het wedstrijdseizoen door te trekken t/m de herfstvakantie. Meerdere partijen zullen kijken of zij wedstrijden kunnen organiseren in die periode en iedereen zal zoveel mogelijk meedoen aan elkaars wedstrijden.

Er is een gezamenlijk campagne opgestart met als slogan: Support jouw dansschool. Met deze campagne roepen zij iedereen op om zijn/haar dansschool te blijven steunen in deze moeilijke tijd.

Het danscollectief zal echter niet stoppen na de coronacrisis maar ook na deze periode zullen de dansscholen elkaar blijven steunen en gezamenlijke projecten proberen op te zetten. De volgende dansscholen zijn aangesloten bij het danscollectief: Urbanraw Dansstudio, Eijer Producties, Dance Company 058, Malu Dance Company, The Legacy, Sport- en dansschool SDM, The Factory Leeuwarden, Dansen in Friesland, Groningen Dance Centre, Studio Tapila2, Arowak Dance Centre, Sapphire Dance Studios in Sneek, DansStudio Dokkum, Balletschool Assen, DSD Dans Studio Drachten, Tresor Dance Center, Dance Factory Dokkum, Dansschool Etudes, The Dance Area, Dance-Up!, BCD, In the Mix, KeepFit Urk, DCT Schoonebeek, SDC.