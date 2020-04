Tresoar biedt troost met Tresoar Treast Telefyzje

Sneek-Veel mensen komen de deur nauwelijks meer uit tijdens deze ongewone tijden. Met ‘Tresoar Treast Telefyzje’ biedt het Fries historisch en letterkundig centrum een stukje troost, door Fryslân weer een beetje dichter bij de mensen te brengen.

Elke week op maandag- en vrijdagavond om 20.00 uur plaatst Tresoar op tresoar.frl, Facebook en Instagram een video. In deze video’s krijgt de kijker onder andere informatie over onderwerpen zoals Friese literatuur en kunst, bijzondere archiefstukken en wordt de kijker virtueel rondgeleid door Tresoar, Obe (het podium voor literatuur, kunst en taal) en langs de lopende tentoonstellingen.

Maar dat niet alleen: Tresoar vraagt het publiek wat zij wil zien of weten. Dus heb je een prangende vraag, is er een bepaald onderwerp waarover je meer wilt weten of wil je graag zien hoe het depot van Tresoar eruitziet? Laat het weten via info@tresoar.nl of via de socialmediapagina’s van Tresoar en wie weet zie je jouw vraag terug in Tresoar Treast Telefyzje!