Komende maanden hinder door werkzaamheden aan stroomkabel langs de A7

Sneek- Op diverse plaatsen langs de A7 werkt Visser & Smit Hanab in de berm van de A7 om de stroomkabel van Windpark Fryslân aan te leggen. Hiervoor zijn op verschillende momenten verkeersmaatregelen nodig.

17 april tot en met 5 juni

Dankzij het mooie weer verlopen de kabelwerkzaamheden voorspoedig. Hierdoor kunnen we eerder starten met de werkzaamheden tussen knooppunt Zurich en afslag 16 Makkum / Witmarsum. Dit betekent dat vanaf vrijdagavond 17 april 22.00 uur (in plaats van 21 april) tussen knooppunt Zurich en afslag 16 Makkum / Witmarsum voor elke rijrichting één rijstrook beschikbaar is.

Beide rijstroken worden gescheiden door een vangrail. De tijdelijke situatie duurt uiterlijk tot en met vrijdag 5 juni. Komt u vanuit Harlingen en rijdt u richting Bolsward? Dan rijdt u via een omleidingsroute. Tijdens deze periode is de afrit 16 Makkum / Witmarsum ook dicht, u rijdt dan via de omleidingsroute en draait bij Bolsward.