Sneek-Er zijn de afgelopen 24 uur in Fryslân drie nieuwe coronasterfgevallen gemeld. Daarmee zijn er in de provincie 78 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Er zijn 23 nieuwe positieve tests bij gekomen. Dat betekent dat van 400 Friezen bekend is dat ze besmet zijn met het coronavirus. Er zijn weer tien mensen in het ziekenhuis opgenomen.