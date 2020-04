Sneek-Na een aantal dagen met koud bewolkt weer, staat warmer en zonniger weer komende dagen op het programma. Zo wordt het vandaag een vijftal graden warmer dan gisteren toen het amper 9 graden werd. Bij een westelijke wind die zwak tot matig is, wordt het een 14 graden. Op wat sluierbewolking na is het zonnig deze gedenkwaardige woensdag, het is vandaag 75 jaar geleden dat Sneek werd bevrijd.

Komende nacht verloopt overigens wel vrij koud met een minimumtemperatuur die tot een graadje boven nul kan dalen en is er grondvorst mogelijk.

Morgen boekt de temperatuur nog meer winst, het wordt bij een naar zuidoost tot oostelijke wind een 17 graden.

Voorlopig houden we het vrij zonnige en droge weer, wel draait de wind meer naar het noord tot noordoosten op vrijdag en dat merken we dan aan de temperatuur die rond de 15 graden uitkomt. De dagen daarna ligt de temperatuur weer wat hoger dankzij een oostelijke wind.

Dirk van der Meer