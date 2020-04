Waarom geen vlag op de koepel van de Grote Kerk?

Sneek- Waarom wappert vandaag, Sneker Befrijdingsdach, de vlag niet vanaf de Grote of Martiniekerk in Sneek? Tientallen Snekers stellen de vraag en zeggen ernstig teleurgesteld, ja zelfs kwaad te zijn waarom de gemeente Súdwest-Fryslân niet de opdracht heeft gegeven om de vlag van het markante kerkgebouw uit te steken.

Navraag bij de gemeente leert dat de vlag met twee personen uitgestoken moet worden en dat het onmogelijk is om in de ruimte van de koepel de anderhalve meter afstand in verband met de coronamaatregelen te handhaven.

Als tussenoplossing zijn er twee vlaggenmasten voor het oorlogsmonument aan het Oud Kerkhof geplaatst, met de Sneker vlag en de speciaal voor Sneek ontworpen bevrijdingsvlag.

In de loop van de dag worden er door vertegenwoordigers van de Stichting Sneek viert 75 jaar vrijheid bloemen bij verschillende oorlogsmonumenten en gedenktekens in de stad gelegd.

Foto Henk van der Veer