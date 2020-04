Straks Statenvergadering 75 jaar bevrijding

Leeuwarden-De minister van Binnenlandse Zaken, ambassadeurs uit diverse landen en veteranen. Ze zouden allemaal naar Fryslân komen om feestelijk stil te staan bij 75 jaar bevrijding van onze provincie. Maar toen kwam de corona-crisis en werd alles anders, ook voor commissaris van de Koning Arno Brok.

“Toch is het belangrijk om bij deze dag stil te staan”, volgens Brok. “Vrijheid is een groot goed en het waard om te vieren en te herdenken. Ook in deze tijden dat mensen zorgen hebben over corona. Samen deze dag vieren verbindt, geeft kracht en biedt troost.”

Statenvergadering live

De Statenvergadering is straks vanaf 09.55 uur live te zien bij Omrop Fryslân op televisie, Omropfryslan.nl en de Omrop-app. Met daarin de bijeenkomst, de toespraak van de commissaris en twee muzikale bijdragen van Elske DeWall.

Foto Wim Hoekema