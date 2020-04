Sneek 75 jaar vrij | Een kapotgeslagen Waag (VIDEO)

Sneek – Graag laten we een paar filmfragmenten zien die, voordat er sprake was van corona, op de tentoonstelling in het Fries Scheepvaart Museum te zien waren. Dit filmpje toont beelden van een kapotgeschoten Waag. Het is een fragment uit een film die vlak na de bevrijdin is gemaakt door Antonius Marinus Nauta van Oosterdijk 83.g

Bron: Film A.M. Nauta – Fries Filmarchief

Door de coronamaatregelen gaat de tentoonstelling met bevrijdingsfoto’s van Sneek, niet door. Een aantal mensen hebben echter gereageerd op onze oproep om onbekende foto’s in te sturen, en die willen we toch graag laten zien. Daarom publiceren wij deze foto’s de komende tijd, samen met foto’s uit eigen collectie. Dit doen we in samenwerking met de Sneek, su het ut weest! van Peter van Egmond en het Fries Scheepvaart Museum Ook daar kunt u deze berichten lezen.