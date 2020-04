Sneek 75 jaar vrij | Canadese militairen in de Marktstraat (VIDEO)

Sneek – Tot slot nog een fragment waarin Canadese militairen zijn gefilmd in de Marktstraat, voor hotel De Wijnberg. De camera zwenkt ook langs Onder de Linden en de Waag.

Bron: Film A.M. Nauta – Fries Filmarchief

Door de coronamaatregelen gaat de tentoonstelling met bevrijdingsfoto’s van Sneek, niet door. Een aantal mensen hebben echter gereageerd op onze oproep om onbekende foto’s in te sturen, en die willen we toch graag laten zien. Daarom publiceren wij deze foto’s de komende tijd, samen met foto’s uit eigen collectie. Dit doen we in samenwerking met de Sneek, su het ut weest! van Peter van Egmond en het Fries Scheepvaart Museum. Ook daar kunt u deze berichten lezen.