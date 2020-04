Ook tijdens een paranormaal consult op afstand snel helderheid

Advertorial-Martha Houkema, medium en paragnost helpt volwassenen en kinderen die vastlopen. Dit fysiek vanuit haar praktijk in Rutten, maar ook op afstand via een telefoongesprek of beeldbellen.

“De huidige COVID-19 maatregelen geven meer dan anders aanleiding tot consulten op afstand. En dat is natuurlijk logisch. Een consult op afstand via een telefoongesprek of beeldbellen is gelukkig een evenzo goed alternatief. Het maakt voor het consult namelijk geen verschil of iemand bij mij in de praktijk zelf komt of op afstand contact maakt. Als paragnost neem ik helder waar – ongeacht tijd en plaats – en krijg ik per definitie door wat er zich afspeelt in het onderbewuste.

Door de toepassing van deze paranormale gaven wordt snel helder wat de oorzaak is van het vastlopen en wat er nodig is om verandering te realiseren. En dat is prettig. Juist nu Corona ons dagelijks leven volledig op zijn kop zet, is het van belang om snel helder te krijgen waar je als persoon zelf, relationeel of als gezin op vastloopt en welke patronen er doorbroken moeten worden. We raken in deze crisissituatie meer op onszelf aangewezen en daardoor met onszelf geconfronteerd. In relaties en/of in gezinsverband worden we gedwongen om continue bij elkaar te zijn. Er zijn weinig afleidingen meer zoals werk, sporten, school, hobby’s en dergelijke. De spanningen nemen toe. Dat wat er in de onderstroom al speelde komt nu sneller aan de oppervlakte en kan mogelijk tot flinke escalaties leiden”, vertelt Martha.

Ook tijdens deze Corona periode is zij goed bereikbaar voor consulten. Zowel in de praktijk zelf, waarbij zij de richtlijnen van het RIVM hanteert, als op afstand. In beide gevallen is iedereen nog steeds van harte welkom.

Voor meer informatie: kijk op www.denieuwetijdspraktijk.nl en vrijblijvend contact opnemen is uiteraard ook mogelijk, via info@denieuwetijdspraktijk.nl of 06-12171215.