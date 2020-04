In je Uppie aan de lijn: groepsgesprekken via de telefoon in het Fries en Nederlands

Sneek-Houd afstand. Houd contact. Voor veel ouderen is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Daarom stelt UP! vanaf nu alle ouderen in Nederland in staat om leeftijdsgenoten te ontmoeten en even de zinnen te verzetten, met een telefonisch groepsgesprek over wezenlijke onderwerpen.

Denk bijvoorbeeld aan thema’s als vriendschap, familie of dankbaarheid. Dankzij de intimiteit van een telefoongesprek is de sfeer verstild. Het gesprek gaat bijna vanzelf ergens over en iedereen kan meedoen.

In je Uppie aan de lijn is een groepsgesprek aan de telefoon en beschikbaar voor individuele ouderen in heel Nederland. Er is een gespreksleider en een thema, het ijs is zo gebroken. Het onderwerp biedt verdieping en ook aanknopingspunten om te vertellen hoe het nu met eenieder gaat. Als een gespreksgroep daar behoefte aan heeft, kan iedereen elkaar weer treffen in een volgend gesprek.

Ik bloos altijd heel erg en nu durf ik veel meer te zeggen. Niemand ziet me! – Ineke (69)

Aanmelden en informatie De groepsgesprekken vinden op meerdere, vaste momenten in de week plaats en kunnen ook in het Fries worden gehouden. Aanmelden kan op Upinnederland.nl/aandelijn.