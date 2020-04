Sneek-Met een noordelijke wind worden wolkenvelden meegenomen vanaf de Noordzee en vanmorgen kan er nog wat gespetter voorkomen. Vanmiddag wordt de kans op zon wat groter en wordt het nog een 9 a 10 graden.

Komende nacht klaart het op en koelt het af naar een 2 graden en is er grondvorst mogelijk.

Morgen draait de wind naar het westen en stroomt er zachtere lucht binnen. Met het zonnetje erbij zien we de temperatuur in de stad naar een 14 graden stijgen.

Donderdag komen daar nog wat graden bij, met een dan naar zuidoost tot oostelijke wind wordt het 17 graden en schijnt het zonnetje daarbij.

Vanaf vrijdag draait de wind naar het noordoosten en levert de temperatuur weer in. Is het vrijdag nog een 15 graden, in het weekend 13 tot 15 graden met op zaterdag een kleine kans op een bui. Temperaturen die overigens heel normaal voor de tijd van het jaar zijn.

Dirk van der Meer