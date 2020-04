Vakantiepark-expert: Massale boekingen na verruiming maatregelen

Sneek-Momenteel zijn de meeste vakantieparken in Nederland gesloten of is het er bizar rustig. “Stilte voor de storm”, voorziet vakantiepark-expert Laurens Taekema van Parkvakanties. “Zodra de overheid groen licht geeft, zullen Nederlanders de vakantieparken massaal gaan boeken”.

De verblijfsrecreatie zit nu nog vrijwel op slot vanwege het Coronavirus en de landelijke afgekondigde maatregelen vanuit de overheid. De afgelopen weken is de online zoekvraag naar vakantie- en bungalowparken gemiddeld met 58% gedaald vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. En nieuwe boekingen worden zo goed als niet meer gedaan (-98%). Daar komt bij dat veel gasten hun vakantie hebben geannuleerd of omgeboekt. “Het Paasweekend is een ramp. Een enorme klap voor de recreatieondernemers die hun omzet zien verdampen.” aldus Taekema.

Een run op vakantieparken

Toch voorspelt Taekema dat dit beeld straks drastisch zal veranderen wanneer de overheid de regels versoepelt en de veiligheidsregio’s recreatie weer toestaan. Er is een goede kans dat vakantieparken dan hun deuren weer mogen openen.

Taekema: “De parken zullen gebonden zijn aan strenge regels en dit zal gevolgen hebben voor de gasten, maar toch zal dit moment het startschot zijn voor een ware toestroom van vakantiegangers. Door het thuisblijven en het mooie lenteweer willen mensen eropuit. De eigen tuin hebben ze inmiddels wel gezien en vakantie in het buitenland gaat hem niet worden deze zomer.”

Uit onderzoek blijkt dat van de Nederlanders met vakantieplannen voor de zomer, 32% in eigen land op vakantie wil gaan.

Het nieuwe vakantie vieren

Vakantie vieren in de 1,5-meter-samenleving betekent niet alleen dichter bij huis blijven, het verblijf op de parken zelf zal ook flink veranderen. Er zal meer in en om de accommodatie gerecreëerd worden en activiteiten en faciliteiten zullen aangepast moeten worden om te voldoen aan de gezondheidsregels. Taekema: “Denk aan horeca of speelparadijzen met een aangepaste werkwijze en een maximumaantal bezoekers per vierkante meter. Activiteiten worden anders ingestoken en krijgen kleinere groepen deelnemers, al dan niet met mondkapje. Bij het inchecken krijg je straks misschien een extra securitycheck of moet je middels een app kunnen aantonen dat je COVID-19 vrij bent. De zwembaden zijn een heikel punt: hoe moet je straks in de wildwaterbaan die 1,5 meter afstand bewaren?

Toch denkt Taekema dat parkvakanties straks weer volop gevierd kunnen worden. “Het is aan de vakantieparken om de veiligheid van de gasten en het personeel voorop te stellen. Daar moeten de parkeigenaren nu over nadenken, want anders voldoe je straks niet aan de regels en laten mensen je vakantiepark links liggen, of erger: krijg je een boete. De Nederlandse vakantieparken die de 1,5-meter-transformatie op tijd maken mogen rekenen op veel gasten.”

Nederlanders gaan meer betalen

Er is een aanzienlijke kans dat de prijzen gaan stijgen. Taekema “Niet alleen vanwege de grotere vraag of om gemiste omzet in te halen, de parkeigenaren krijgen ook te maken met hogere kosten voor de 1,5-meter-aanpassingen. Door de nieuwe regels zullen er mogelijk zelfs minder gasten mogen verblijven per vakantiepark.” Toch kan alles voor de bezoekers ook positief uitpakken volgens Taekema. “Vakantieparken moeten zichzelf opnieuw uitvinden. De dienstverlening, op afstand of online, moet meer veiligheid en gemak opleveren. Er worden misschien wel compleet nieuwe activiteiten bedacht. Minder bezoekers betekent daarnaast ook meer beleving en meer kwaliteit.”

Meer info: naar https://www.parkvakanties.nl/