Nederlandse boeren en tuinders roepen kinderen op hun uitzicht te delen: #watisjouwuitzicht

Sneek-Het coronavirus maakt het op dit moment voor Nederlandse boeren en tuinders onmogelijk om kinderen en hun schoolklassen te ontvangen op de boerderij en in de kas. Toch wil de agrarische sector graag in contact blijven met de kinderen om zo te vertellen over wat er op het erf allemaal speelt. De LTO’s hebben hier gezamenlijk iets op bedacht: kinderen in de basisschoolleeftijd worden opgeroepen hun uitzicht met elkaar te delen via de actie #watisjouwuitzicht.

Er zijn drie creatieve activiteiten bedacht om het uitzicht te delen: een (boeren)kleurplaat, het knutselen van een verrekijker en het maken van een vlog waarin kinderen elkaar meenemen in hun eigen wereld. Aan welke opdracht kinderen mee kunnen doen hangt af van hun leeftijd en wat zij leuk vinden.

LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins: “Op deze manier brengen wij kinderen met elkaar in verbinding. Niet alleen leuk, maar ook nuttig. Door beelden uit de stad en van het platteland met elkaar te delen, leren kinderen erg veel van elkaar.”

Naast het feit dat kinderen elkaars kennis kunnen verbreden, valt er ook iets te winnen. Zo worden onder de winnaars rondleidingen verloot bij boeren en tuinders. Ook kunnen kinderen onder andere een professionele vloguitrustig winnen. Deelnemen kan via www.lto.nl/watisjouwuitzicht. Op 1 mei worden de winnaars bekend gemaakt.

#watisjouwuitzicht is een Initiatief van: LTO Nederland, LLTB, ZLTO en LTO Noord en opgezet om ook in deze tijd met elkaar in contact te blijven.