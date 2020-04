Sneek- Ondanks de coronamaatregelen gaat de campagne voor glasvezel in de kleinere kernen wel onverminderd door. Door de coronamaatregelen kunnen er even geen informatiebijeenkomsten worden gehouden, maar daar heeft de coöperatie ‘De Fryske Mienskip op Glas’ een oplossing voor gevonden. Via YouTube wordt nu in live uitzendingen informatie verstrekt en kunnen vragen worden gesteld. Woensdagavond om 19.30 uur is er een uitzending van Glasvezel TV met een presentatie voor de inwoners van Sudwest-Fryslân.

Belangstellenden kunnen de uitzending bekijken via de link:

https://glasvezelvoorfryslan.nl/glasvezel-tv/