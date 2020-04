Bevrijdingsbanner

Sneek- Uiteraard is het een enorme teleurstelling voor iedereen, die nauw betrokken was rond de festiviteiten Sneek vier 75 jaar vrijheid, dat door de coronamaatregelen het programma afgelast moest worden. Gelukkig hangen sinds vanmiddag de prachtige bevrijdingsbanners op verschillende plaatsen in het centrum van Sneek.

Nogmaals doet de Stichting Sneek viert 75 jaar vrijheid de oproep om morgen, op Friese en dus ook Sneker Bevrijdingsdag, te vlaggen. Of het nu met de speciale Sneker bevrijdingsvlag is, de Friese pompeblêdvlag of de Nederlandse driekleur, het maakt niet uit:Vlaggen!