Kille maandag

Sneek-Na een aantal heerlijke zonnige vrij warme lentedagen, is het deze maandag afzien. De koude stevige noordelijke wind laat geen hogere temperatuur toe dan een 9 graden. Zon heeft het moeilijk met de Noordzee bewolking die overtrekt, maar ze laat haar gelukkig nog wel af en toe zien.

Komende nacht en ook morgen houden we last van de noordelijke stroming waarmee wolkenvelden worden meegevoerd. Komt vannacht de temperatuur op een 3 graden uit, morgen wordt het niet veel warmer dan een 10 graden.

Vanaf woensdag komt het zonnetje er weer goed bij en zien we de temperatuur weer stijgen naar waarden die rond tot boven de 15 graden uitkomt. Spelbreker kan af en toe de noord tot noordoostelijke wind zijn, zodra die de kop opsteekt drukt deze de temperatuur. Droog blijft het voorlopig, of het moet een licht buitje zijn die vandaag en komende nacht her en der wat nattigheid kan geven.

Dirk van der Meer