Vernielingen Sportcentrum Schuttersveld

Sneek- Zoals bekend zijn sportcomplexen ter bestrijding van de coronacrisis sinds medio maart “no go-areas” en mag er op generlei wijze gebruik van voetbalvelden en andere sportvoorzieningen worden gemaakt. Niettemin wordt op Sportcentrum Schuttersveld volgens omwonenden ondanks de sluiting – en afgaande op de kleding ook door leden van andere voetbalclubs – nog met enige regelmaat gebruik van de velden gemaakt.

In de voorbije dagen is dat gebruik helaas gepaard gegaan met de vernieling (van de bevestiging) van de netten van de ballenvangers op zowel het hoofd- als het bijveld van het Schuttersveld met voor de clubs en/of de gemeente onnodige werkzaamheden/kosten tot gevolg en dat is iets waarop niemand in deze moeilijke tijd zit te wachten.

Waterpoort Boys liet desgevraagd weten dat men voor de voetbalactiviteiten in deze sport- en voetballoze periode nog wel enig begrip kan opbrengen, maar dat dit in verband met de gezondheidsrisico’s ten strengste verboden is. De club probeert dat verbod zoveel mogelijk te handhaven, maar zegt dat het niet mogelijk is om 24/7 controle uit te oefenen, waarbij de onmogelijkheid om het complex aan de Thomas Zandstrastraat middels een hekwerk af te sluiten als een belemmerende factor wordt aangemerkt.

De club hoopt dan ook dat de gemeente en de politie ondanks dat het in deze moeilijke tijd ook voor deze instanties lastig is, in de komende periode (meer en frequenter) op de naleving van het verbod zullen toezien, zodat het gebruik wordt beperkt en vernielingen zoals hiervoor genoemd, zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Daarnaast gaf de club aan dat men bij gebruik betrokkenen verzoekt om meteen te vertrekken en indien daar geen gehoor aan wordt gegeven, de politie inschakelt.

Bron: https://pengel.weebly.com/