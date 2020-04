Doeken met oproep tot afstand houden bij ingangen Heeg

Heeg- Plaatselijk Belang en Ondernemersvereniging Heeg hebben de handen ineengeslagen om bezoekers van Heeg op fatsoenlijke wijze op te roepen tot het houden van afstand. Bij de ingangen van Heeg zullen banners worden geplaatst met de tekst: ‘Welkom in Heeg, maar denk aan uw en onze gezondheid: houd afstand’.

“Er komt sowieso een banner bij Peut tankstation en bij It Fabryk. Ook willen we kijken of we bij de Coop nog een doek kunnen plaatsen”, legt John van de Velden van Plaatselijk Belang uit. De doeken zijn in bestelling en worden zo snel mogelijk geplaatst.

Onlangs werden er spandoeken in Heeg geplaatst met een nogal barse boodschap jegens bezoekers. “De zorgen zijn begrijpelijk”, zegt Erik van Veen, bestuurslid van de ondernemersvereniging. “Wij zijn het ermee eens dat mensen zich aan de regels moeten houden, maar de boodschap kan anders worden gebracht. Zoals het nu werd gedaan zijn er helemaal geen mensen welkom in Heeg.”

Gastvrij imago behouden

Van Veen benadrukt dat sommige mensen met een tweede huis in Heeg, al ruim twintig tot dertig jaar in het dorp komen. “Zij maken ook gebruik van de diensten van ondernemers voor het onderhoud van hun woningen. Bovendien werkt de toeristische sector in het dorp al tig jaar aan een gastvrij imago. Op deze wijze wordt dat afgebroken.” Het bestuur van Waterpark Heeg heeft ook kennisgenomen van de spandoeken. Bestuurslid Leo Witkamp verzekert inwoners van Heeg dat ook eigenaren van huizen op het Waterpark beslist de richtlijnen hanteren. “Wij hebben als eigenaren onze verantwoordelijkheid voor de omgeving. Ik snap heel goed dat er ongerustheid bestaat, maar ook wij hebben de verplichting om ons te conformeren aan de richtlijnen. Ik ben zelf huisarts en ik ben mij heel bewust van mijn verantwoordelijkheid.”

“Wij houden er echt rekening mee”

Witkamp heeft zelf al twintig jaar een huis in Heeg. “De samenwerking is altijd goed met het dorp en met de ondernemers. Ik heb veel begrip voor het gevoel wat er heerst. Wij als huiseigenaren houden er echt rekening mee.”

De aanwezigheid van eigenaren bij de huizen op de Gouden Bodem is vooral op dit moment functioneel”, zegt Witkamp. Te denken valt aan het nodige onderhoud dat uitgevoerd moet worden. Het bestuur van het Waterpark heeft bovendien alle eigenaren verhuur van de huizen aan derden ontraden. “Nogmaals, wij hebben begrip voor wat er heerst bij de bevolking en houden er rekening mee, ook bij het inkopen doen en ook bij het aanwezig zijn in de huizen.”

Bron: https://www.dorpheeg.nl/