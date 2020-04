Buxustakje als symbool voor vriendschap

Sneek- Als je op straat loop, het kan in deze coronatijd gelukkig nog in Nederland, kom je overal fraaie stoeptekeningen en bemoedigende boodschappen tegen. Zo ook op de Singel in Sneek. Dat (kleinkinderen juist op een dag als vandaag hun grootouders/pakes & beppes missen moge duidelijk zijn. Op de hartenkreet lag ook een buxustakje.

Op de zaterdag voor Palmpasen, dat was vorige week zondag, heeft pastoor Peter van der Weide van de Sint Antonius van Padua parochie, tijdens een besloten Palmpasen viering de palmtakken voor de parochianen gewijd. Pastor Lucas Foekema gaf toen de volgende uitleg over het buxustakje, dat symbool staat voor de palmtak: “Het buxustakje staat symbool voor die vriendschap. Ik hoop van harte dat we die boodschap vasthouden, dat we het plantje een plaatsje geven in ons huis, in ons leven. Gewoon omdat vriendschap en liefde zo belangrijk zijn”.

Foto’s Henk van der Veer