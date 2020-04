Sneek- De horeca in Sneek probeert er dit Paasweekend maar het beste van te maken. Geen volle terrassen en restaurants door de coronamaatregelen, wel wachten voor de horeca-etablissementen om thuis bijvoorbeeld een eigen Le Petit Bistro te creëren. In de Muntstraat stonden in de namiddag de mensen keurig op anderhalve meter afstand om in tasjes hun paasdiner op te halen.

Ook bij andere restaurants konden eerder vandaag paasbrunches en diners opgehaald worden.

Foto Henk van der Veer