Vanavond op TV: All You Need is Love brengt Fleur uit Heeg thuis

Sneek- Het moest een droomstage worden, maar dat pakte door het coronavirus net even anders uit. Fleur Roos (20) uit Heeg vloog op 31 januari naar Spanje: Friese paarden trainen en jonge paarden beleren bij Frisones de la Cruz. Binnen enkele weken begon het coronavirus flink om zich heen te slaan in Europa. Voor ze het wist zat ze in een lockdown.

De school van Fleur vroeg of ze terug wilde, maar het gebied Tarragona waar Fleur zich bevond was een groene zone. Ze besloot te blijven. “Maar toen ging het heel snel”, vertelt Fleur. “Mijn vlucht werd geannuleerd en toen zat ik vast. Ik kon nog wel naar mijn stage-adres. Ik werd iedere ochtend opgehaald. Bij de enige uitgang van het dorp stond politiebewaking en dan moesten we een speciaal certificaat laten zien voordat we door mochten.”

Haar Spaanse collega’s zorgden goed voor Fleur. Zo haalden zij boodschappen voor haar, want zij wilden niet riskeren dat Fleur ergens het virus op zou pikken en mogelijk in het ziekenhuis zou belanden, terwijl ze geen Spaans spreekt.

All You Need Is Love



Naarmate de tijd verstreek begon Fleur het wel spannend te vinden. “Er vertrokken geen vluchten meer. Ik heb contact opgenomen met Bijzondere Buitenlandse Zaken. Dat duurde allemaal lang, dus heb ik ook naar All You Need Is Love gemaild. Ook mijn ouders en mijn oma hadden gemaild en al heel snel kreeg ik antwoord dat ze hun best zouden doen, maar niets konden beloven. Een dag later zat ik op een vlucht naar Nederland.”

Afgelopen woensdag is Fleur tot haar grote blijdschap aangekomen in Nederland. Haar familie wist van niets en het was dan ook een grote verrassing. Hoe dat ging? Dat is zaterdagavond 11 april allemaal te zien bij All You Need Is Love, om 21:27 op RTL 4!

Bron: https://www.dorpheeg.nl/