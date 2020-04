Laatste Sneker Bevrijdingsvlaggen te koop bij HEMA en Halfords

Sneek werd op 15 april 75 jaar geleden bevrijd. In deze tijd waarin we allemaal op elkaar passen en blij zijn met iedereen die zich inzet voor onze gezondheid, is het een mooie gedachte om de Sneek 75 jaar vrij vlag te laten wapperen op 15 april en natuurlijk op 5 mei.

De vlag is voor slechts €12,50 te koop bij de Hema en de Halfords in Sneek. De afmetingen zijn 1meter -70 cm.

Natuurlijk hadden we graag de festiviteiten rond Sneek 75 jaar vrij uitgevoerd met elkaar, hiervoor hadden we deze prachtige vlag laten maken. Daarom bieden we deze nu ook aan voor een lagere prijs zodat we toch enigszins de kosten kunnen drukken. Doet u ook mee? Laten we onze vrijheid tonen door deze vlag uit te hangen met elkaar.