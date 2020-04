Friese Bouquet 4 april in de schappen

Sneek-Dinsdag 14 april ligt er voor het eerst een Friestalig deel van de wereldberoemde Bouquet-reeks in de tijdschriftenrekken van supermarkten, tankstations en boekenwinkels. Uitgeverij Regaad, gespecialiseerd in eigenzinnige Friese boekproducties, heeft dit unieke deel samen met Bouquet-uitgever Harlequin geproduceerd. Het Friese deel is getiteld Leafde yn Ljouwert.

De setting van het romantische verhaal is het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden, waar de ambitieuze ‘quest relations manager’ Jinte Jellema een stormachtige relatie krijgt met de knappe Friese tycoon Hein van Kammen. Het verhaal is speciaal voor deze Friese uitgave geschreven door de enige Nederlandse auteur van Bouquet-verhalen, Fleur van Ingen, die zelf in Fryslân woont. Het is vertaald door Martsje de Jong. Het boekje zal voor €4,99 in de schappen liggen, in een eenmalige Friese oplage. Het eerste exemplaar is aangeboden aan gedeputeerde Sietske Poepjes.