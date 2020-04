Burgemeester bezocht populaire speelplekken in Sneek

Sneek-Burgemeester Jannewietske de Vries fietste deze week een rondje langs populaire speelplekken in Sneek, samen met jongerenwerkers Mirjam en Doortje.

“Kinderen vertelden me dat ze zich soms vervelen en school en vrienden missen. Maar dat ze wel proberen zich aan de regels te houden. We hebben veel aandacht voor de meldingen die binnenkomen over drukte op speelplekken. Jongerenwerkers, handhavers en politie werken nauw met elkaar samen. Ze bezoeken drukke plekken om kinderen aan te spreken. De komende tijd zetten we extra straatcoaches in om op te letten. Ook zetten we een klussenbank op speciaal voor jongeren. Zo kunnen ze zich inzetten voor de mienskip én hoeven ze zich minder te vervelen. Want alleen samen krijgen we Corona onder controle”, aldus de burgemeester.