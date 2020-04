Tweedeling temperatuur met Pasen

Sneek-Het Paasweekend kent twee gezichten met de temperatuur. Is het zondag nog aangenaam met 20 graden, paasmaandag keldert de temperatuur naar beneden en wordt het niet veel warmer meer dan een 10 a 11 graden, dit bij een aantrekkende noordelijke wind. Wel blijft het dit weekend droog, de enkele bui of wat regen wat valt, is meer voor het midden en zuiden van het land. De dip lijkt trouwens van korte duur, vanaf woensdag zien we weer een stijgende lijn met de temperatuur in de weerkaarten. De droogte houdt dan nog aan.

Vandaag op wat sluierbewolking na is het zonnetje erbij. Wel is het minder warm dan de afgelopen dagen, bij een oost tot noordoostelijke wind wordt het een 16 graden in de stad.

Komende nacht daalt de temperatuur naar een 3 graden.

Morgen wordt het weer wat warmer, met een naar oost tot zuidoostelijke wind zien we de temperatuur rond de 18 graden uitkomen. Op sluierbewolking na is het zonnig. Zondag nog wat warmer met 20 graden, later op de dag en in de nacht naar maandag een kleine kans op een buitje. Paasmaandag bij een aantrekkende wind slechts 10 graden, wel een vrij zonnige dag.

Ondanks de virus perikelen wens ik een ieder een prettig Pasen.

Dirk van der Meer

