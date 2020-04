SWZ Boso Sneek hijst de vlag voor Corona-helden

Sneek-Voetbalvereniging SWZ Boso Sneek heeft vrijdagochtend de speciale rode ‘Met elkaar, voor elkaar’-vlag gehesen op haar clubgebouw in Tinga. Daarmee wil de club haar waardering uitspreken voor alle helden die onze samenleving draaiende houden tijdens de huidige coronacrisis.

“Ook binnen onze vereniging zijn er leden die zich vol inzetten voor het welzijn van ons allemaal. Zorgmedewerkers, bijvoorbeeld. Maar ook leraren, hulpdiensten, transport- en supermarktmedewerkers. Iedereen die de schouders er nu extra onderzet verdient dit blijk van waardering”, laat de club weten.

De Sneker vereniging mist tijdens de coronacrisis veel inkomsten en zag het kampioenschap van een aantal teams niet doorgaan, maar ziet ook dat er creativiteit ontstaat onder de leden. Zo wordt er bijvoorbeeld een speciale online thuisbingo georganiseerd en zorgen gezellige digitale teammeetings voor de nodige positieve afleiding. “Sport verbroedert, dat zie je nu nog eens benadrukt worden. We hopen dat iedereen goed door deze crisis komt en we in de zomer weer gezond en wel met elkaar een balletje kunnen trappen.”

Bron: www.swzbososneek.nl