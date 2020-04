Sterkte familie Vellinga en al die andere horeca-ondernemers!

Sneek- De familie Vellinga, eigenaar van It Foarûnder op het Starteiland, deelt de volgende post op haar FB-pagina. Een ‘kipefelmomentsje’ en het enige wat wij kunnen zeggen: Heel veel sterkte en hopen op spoedig andere en betere tijden!

“Het liefste zouden we het volgende met jullie willen delen:

De terrassen staan klaar, er staan nieuwe gerechten op de kaart, we hebben een nieuw biertje voor jullie ontwikkeld! En wat krijgen we een heerlijke temperaturen aankomend weekend. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een mooi openingsweekend van seizoen 2020! Team Foarûnder heeft er weer zin in! Komen jullie gezellig langs?

Maar helaas, de werkelijkheid is anders. We blijven momenteel helemaal gesloten!

Ook wij vinden, gezondheid staat voorop.

Wij kunnen overigens niet wachten om jullie weer te laten genieten op onze terrassen aankomende zomer!!

Tot die tijd: stay safe en hopelijk tot snel!

Liefs – De familie Vellinga & team Foarûnder”