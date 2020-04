De Koevoet start jubileumjaar met presentatie boek

Sneek- In 2020 bestaat het familiebedrijf De Koevoet in Teroele 50 jaar. De Koevoet ligt midden in de Friese Meren, direct aan het Koevordermeer, en bestaat uit een koprompboerderij met daarin 10 appartementen, een kleine camping, een jachthaven, bootverhuur, restaurant op de voormalige hooizolder en terras aan de haven.

Op 5 februari 1970 kwamen Agnes Galama en haar echtgenoot Don als bedrijfsleiders in dienst; de boerderij was nét verbouwd, de haven was niet meer dan de voormalige opvaart en er was een grote huurvloot van centaurs en motor- en zeiljachten voor de verhuur. Het huidige restaurant was een recreatieruimte. De open haard was er al!

In 1979 kocht Agnes De Koevoet en bouwde het uit tot het bedrijf dat het nu is: met jachthaven, appartementen, camping en restaurant. En sinds eind 2014 hebben zoon Niels en dochter Nelly het stokje van haar overgenomen.

Vijftig jaar Koevoet, dat zijn veel herinneringen: uiteraard van Agnes, Nelly en Niels, die hier zijn geworteld. Maar ook van de gasten, van wie er velen al jaren komen, sommigen na jaren weer terugkomen en enkelen zelfs de start nog hebben meegemaakt. Al deze gasten horen bij de geschiedenis van De Koevoet, hebben meegebouwd aan deze geschiedenis.

Nelly Zuidam: “In 2018 hebben we een oproep gedaan onder onze (oud-)gasten en werknemers om hun herinneringen aan De Koevoet op te schrijven. Daar hebben velen gehoor aan gegeven: prachtige anekdotes, gedichten, foto’s, filmpjes….. De ene verrassing na de andere troffen we aan in onze mailbox en brievenbus. Wat een waardevolle schat!”

Al dat materiaal is de basis van het jubileumboek “Thuiskomen op De Koevoet”. Aangevuld met eigen herinneringen, de geschiedenis van de boerderij en van Teroele, en met professionele redactie en vormgeving, is er een prachtig boek ontstaan. Niels Zuidam: “Door de coronacrisis begint dit jubileumjaar anders dan we ons hadden voorgesteld, maar we hopen al onze trouwe en geliefde gasten snel weer in goede gezondheid te mogen verwelkomen op ons prachtige bedrijf.”

Het boek is te koop voor € 24,95, bij De Koevoet.